Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5%, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20%

В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5 процентов, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.

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