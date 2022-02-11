https://news.day.az/officialchronicle/1434853.html Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5%, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20%
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5%, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20%
В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5 процентов, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20 процентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.
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