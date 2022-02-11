Президент Ильхам Алиев: Внутри страны нет никаких проблем с энергетической безопасностью

Внутри страны нет никаких проблем с энергетической безопасностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.

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