https://news.day.az/officialchronicle/1434858.html Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется завершение строительства 5 гидроэлектростанций на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется завершение строительства 5 гидроэлектростанций на освобожденных землях
В этом году планируется завершение строительства пяти гидроэлектростанций на освобожденных землях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.
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