Президент Ильхам Алиев: Планируем построить новую линию электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыван, а оттуда - в Турцию и Иран

Планируем построить новую линию электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыван, а оттуда - в Турцию и Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.

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