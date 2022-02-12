Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении Шушинской декларации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.