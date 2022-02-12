https://news.day.az/officialchronicle/1435200.html Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении Шушинской декларации
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении Шушинской декларации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
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