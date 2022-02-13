Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2»

13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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