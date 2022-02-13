https://news.day.az/officialchronicle/1435402.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2»
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2»
13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре