https://news.day.az/officialchronicle/1435414.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамской районной центральной больницы
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамской районной центральной больницы
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамской районной центральной больницы на 210 коек.
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