https://news.day.az/officialchronicle/1435416.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Агдаме с условиями, созданными в штабе Специального представительства Президента
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Агдаме с условиями, созданными в штабе Специального представительства Президента
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в штабе специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре