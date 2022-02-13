Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Агдаме с условиями, созданными в штабе Специального представительства Президента

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в штабе специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

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