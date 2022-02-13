Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили комплекс Имарет в Агдаме

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов - комплекс Имарет.

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