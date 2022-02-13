Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в районном центре, ознакомились с условиями, созданными в "Агджабединском зерновом агропарке".
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию "Агджабеди".
Глава государства и Первая леди приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел и автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также были проинформированы о работе, проведенной на автомобильной дороге республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди.
Подробный репортаж о поездке будет опубликован 14 февраля.
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