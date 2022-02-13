Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в районном центре, ознакомились с условиями, созданными в "Агджабединском зерновом агропарке".

Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию "Агджабеди".

Глава государства и Первая леди приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел и автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также были проинформированы о работе, проведенной на автомобильной дороге республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди.

Подробный репортаж о поездке будет опубликован 14 февраля.