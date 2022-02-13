https://news.day.az/officialchronicle/1435437.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке»
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке»
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в "Агджабединском зерновом агропарке".
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