https://news.day.az/officialchronicle/1435438.html Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную подстанцию «Агджабеди»
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную подстанцию «Агджабеди»
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию "Агджабеди".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре