Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную подстанцию «Агджабеди»

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию "Агджабеди".

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