Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск МВД

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел.

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