https://news.day.az/officialchronicle/1435440.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд.
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