https://news.day.az/officialchronicle/1435554.html Президент Ильхам Алиев: В Агдамском промышленном парке уже 5 резидентов, и они приступают к работе
Президент Ильхам Алиев: В Агдамском промышленном парке уже 5 резидентов, и они приступают к работе
В Агдамском промышленном парке уже пять резидентов, и они приступают к работе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью 13 февраля после ознакомления с ходом восстановительно-реставрационных работ в агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева.
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