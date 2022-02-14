Президент Ильхам Алиев: С марта в агдамской Джума мечети начнутся ремонтно-восстановительные работы

С марта в агдамской Джума мечети начнутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью 13 февраля после ознакомления с ходом восстановительно-реставрационных работ в агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева.

Новость обновляется