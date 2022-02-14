https://news.day.az/officialchronicle/1435559.html Президент Ильхам Алиев: С марта в агдамской Джума мечети начнутся ремонтно-восстановительные работы
Президент Ильхам Алиев: С марта в агдамской Джума мечети начнутся ремонтно-восстановительные работы
С марта в агдамской Джума мечети начнутся ремонтно-восстановительные работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью 13 февраля после ознакомления с ходом восстановительно-реставрационных работ в агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева.
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