https://news.day.az/officialchronicle/1435572.html Президент Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение
Президент Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение
Между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью 13 февраля после ознакомления с ходом восстановительно-реставрационных работ в агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре