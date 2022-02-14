В Азербайджане увеличен размер Президентской стипендии для студентов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана №564 от 3 сентября 2001 года "Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджана №2965 от 16 октября 2021 года "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения", принято решение:

- "В части 1 указа Президента Азербайджана № 564 от 3 сентября 2001 года "Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики" слова "210 (двести десять)" заменить словами "250 (двести пятьдесят)".

Данный указ вступает в силу с 1 января 2022 года.