https://news.day.az/officialchronicle/1436051.html В Азербайджане усиливается защита прав детей - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане усиливается защита прав детей - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах в связи с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав.
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