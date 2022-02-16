Президент Польши позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

16 февраля Президент Республики Польша Анджей Дуда позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы Президент Польши с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Азербайджан в 2019 году.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что этот визит был успешным и внес вклад в развитие двусторонних связей.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних связей между Азербайджаном и Польшей в различных сферах.

Президент Польши, как действующий председатель ОБСЕ, коснулся вопросов безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы, подчеркнул, что шаги, предпринимаемые в рамках ОБСЕ, послужат ослаблению напряженности.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о событиях вокруг Украины.