Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства выступил на встрече в видеоформате.

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