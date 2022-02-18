https://news.day.az/officialchronicle/1436903.html Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства выступил на встрече в видеоформате.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре