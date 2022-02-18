Отменен визовый режим между Азербайджаном и Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно документу, утверждается закон "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", подписанный 11 октября 2021 года в городе Белград.