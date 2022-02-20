Мехрибан Алиева. Деятельность во имя развития Азербайджана

Автор: Пярвин Мирзазаде

21 февраля 2022 года исполняется 5 лет с того исторического момента, когда указом Президента Ильхама Алиева Мехрибан Алиева была назначена Первым вице-президентом Азербайджанской Республики.

Мехрибан Алиева давно уже завоевала авторитет и в Азербайджане, и за его пределами, как известный государственный и общественный деятель, который многое делает для пропаганды и развития азербайджанской культуры, а также в деле охраны и спасения памятников истории и культуры мирового значения.

Неслучайно, что свою общественную деятельность Мехрибан Алиева начала ещё в далеком 1995 году, возглавив фонд "Друзей культуры Азербайджана", который на заре независимости, в очень трудные времена, приложил много усилий для вывода азербайджанской культуры из состояния изоляции и упадка, в которое попала в результате прошедшей Первой Карабахской войны, внутриполитического хаоса, первых лет независимости и происков врагов Азербайджана.

Именно тогда, благодаря неимоверным усилиям Мехрибан Алиевой удалось не только восстановить культурную жизнь в стране, но и открыть Азербайджан для международного сообщества, как одного из центров культуры мирового масштаба.

Благодаря инициативам Мехрибан Алиевой, в Азербайджане начали проводиться мероприятия с участием деятелей мировой культуры. Были созданы условия для проведения за рубежом концертов, выставок и других мероприятий, посвящённых азербайджанской культуре.

Огромной заслугой Мехрибан Алиевой является возрождение мугама в стране. Проводится ежегодный Международный фестиваль "Мир Мугама", научные симпозиумы, конкурс исполнителей мугама и выступления всемирно известных исполнителей, а также построен Международный Центр Мугама. Значительным фактом является то, что в 2008 году ЮНЕСКО объявил азербайджанский мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Эта значимая деятельность Мехрибан Алиевой нашла своё достойное продолжение после того, как в 2004 году она возглавила Фонд Гейдара Алиева. Фонд Гейдара Алиева в настоящее время является ведущей общественной организацией, осуществляющей важные социальные, гуманитарные и культурные проекты в Азербайджане и за рубежом. Тот авторитет и уважение, который Мехрибан Алиева завоевала у общественности страны на поприще охраны и развития культурного наследия способствовали тому, что она стала видной фигурой общественно-политической жизни страны и была избрана депутатом Милли Меджлиса (парламента) от избирательного округа номер 14 Хазарского района города Баку.

Являясь одним из активных депутатов Милли Меджлиса на протяжении с 2005 по 2017 годы, Мехрибан Алиева была инициатором многих важных решений Парламента: амнистии заключённых, законов обеспечивающих охрану материнства и детства, национальных традиций и семейных устоев.

Будучи депутатом, Мехрибан Алиева сделала многое, чтобы превратить Хазарский район, находящийся далеко от более развитого центра города, одним из лучших уголков столицы Азербайджана. За короткий срок были решены вопросы с обеспечением населения района газом, светом, водой, заасфальтированы дороги, были проведены новые автомобильные магистрали, открыты промышленные и сельхозпредприятия, которые решили проблему занятости жителей района.

Особо стоит отметить, что под личным руководством Мехрибан Алиевой были реконструированы многие мечети и известные места паломничества, которые стали показателем того, как искренне верующий человек чутко относится к религиозным святыням и чувствам верующих.

Прекрасные организаторские способности, изысканный вкус, коммуникабельность Мехрибан Алиевой проявились в ходе организованных в Азербайджане под ее непосредственным руководством важных международных мероприятий мирового уровня: Первых Европейских Игр в 2015 году, Исламских игр солидарности в 2017 году, конкурса Евровидения в 2012 году и других мероприятий, которые стали знаковыми и открыли для мира Азербайджан с нового ракурса - не только как страну нефти и газа, но и региональный спортивный и культурный центр.

Следует особо отметить вклад Мехрибан Алиевой в дело развития азербайджанского спорта. Начиная с 2002 года она является Председателем Федерации художественной гимнастики Азербайджана, членом Национального Олимпийского комитета. Именно под ее руководством национальная сборная по художественной гимнастике стала одной из ведущих европейских команд, а в Баку были проведены чемпионаты мира и Европы, соревнования на кубок мира по художественной гимнастике.

Все эти спортивные мероприятия стали ярким примером того, что Азербайджан является светской мусульманской страной на пересечении Европы и Азии, в которой все нации и традиционные религии устойчиво развиваются под чуткой заботой государства.

Важной вехой в культурной жизни Европы стал проведённый в 2012 году в Баку конкурс Евровидение, который был организован на высочайшем уровне и отвечал самым высоким европейским стандартам. Благодаря усилиям Председателя Организационного Комитета Мехрибан Алиевой, этот финал стал настоящим музыкальным праздником и событием, который доказал всему миру, что Азербайджан-это цивилизованное европейское государство, разбив в пух и прах клеветнические измышления туркофобских и исламофобских врагов страны, старавшихся создать негативный образ о месте проведения мероприятия и народе его населяющим.

Важное место в деятельности Мехрибан Алиевой занимает руководство Фондом Гейдара Алиева, который осуществляет многочисленные проекты в социальной и культурной сфере страны. Фонд под руководством Мехрибан Алиевой осуществляет важные гуманитарные проекты в Азербайджане и за рубежом, проявляя заботу о больных детях, стариках, инвалидах.

Одним из приоритетных направлений Фонда Гейдара Алиева является деятельность в сфере здравоохранения. При активном участии Мехрибан Алиевой были реализованы проекты в области лечения талассемии, детской онкологии и гемофилии. На средства Фонда были осуществлены гуманитарные проекты в Африке, Пакистане, Боснии и Герцеговине и других странах.

После назначения Первым вице-президентом, Мехрибан Алиева придала дополнительный импульс в социальное и культурное развитие страны, она вносит свой значительный вклад в этой сфере.

После начала в мире пандемии коронавируса в 2020 году, которая не обошла стороной и Азербайджан, Мехрибан Алиева предприняла значительные усилия для осуществления мер по предотвращению распространения смертоносного вируса, также организации лечения и реабилитации больных.

Важную роль сыграла деятельность Мехрибан Алиевой во время Второй Карабахской войны. Верный сподвижник Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, она все 44 дня делала все необходимое, чтобы поддержать семьи сражавшихся на фронте военнослужащих, семьи шехидов и мирных жителей, пострадавших в ходе варварских обстрелов азербайджанских городов и сел.

Мехрибан Алиева посещала госпитали, организовывала лечение раненых и реабилитацию инвалидов, встречалась с семьями погибших стараясь облегчить им боль утраты. Фондом Гейдара Алиева было организовано лечение раненых в Турции, протезирование для инвалидов в Германии, организован приезд врачей из Израиля.

Но наиболее впечатляющими явились поездки на освобождённые территории, когда Мехрибан Алиева вместе с Президентом Ильхамом Алиевым рядом со всем азербайджанским народом и доблестными солдатами и офицерами разделили радость долгожданной Победы, ступив на святую Карабахскую землю.

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева, одетые в полевую военную форму, словно ещё раз подтвердили всему миру, что "азербайджанский народ и армия едины, а Карабах это Азербайджан навсегда!".

Освобождение оккупированных территорий выдвинуло на первый план вопросы скорейшего восстановления уничтоженных населенных пунктов, возвращения беженцев и всеобъемлющих восстановительных работ. Придавая важное политическое значение восстановлению культурной столицы Азербайджана города Шуша, Фонд Гейдара Алиева уже проводит широкий комплекс работ по реставрации пострадавших в ходе оккупации исторических и культурных памятников, а также восстановлению исторического облика города.

Под руководством Мехрибан Алиевой уже восстановлены мавзолей Вагифа и завершаются работы по реставрации мечети Юхары Говхер ага, построены гостиницы и объекты общественного назначения. Параллельно с этим идут широкомасштабные работы в городе Агдам, который был практически стёрт с лица земли.

5 лет, которые Мехрибан Алиева занимает пост Первого Вице-Президента, это 5 лет созидания и неутомимой работы на благо родного Азербайджана во имя процветания Родины.

Мехрибан Алиева является примером для подражания всех азербайджанских женщин, как заботливая супруга и мать, верный соратник и видный общественно-политический деятель. Мехрибан Алиева гармонично совмещает функции Первой леди и Первого вице-президента, достойно представляя Азербайджан на международной арене. Личность Мехрибан Алиевой - это яркий пример светской прогрессивной восточной женщины, воплотившей в себе лучшие черты и традиции современного Востока и Запада.

Та безмерная любовь и уважение, которыми она пользуется у всего азербайджанского народа доказывает, что все что Мехрибан Алиева делала и делает в интересах независимого Азербайджанского государства и народа, находит полную поддержку и одобрение у граждан Азербайджана.

Недаром Мехрибан Алиева не раз была отмечена высокими правительственными наградами Азербайджана, в том числе высшим орденом Гейдара Алиева и ряда зарубежных стран за плодотворную деятельность в деле развития культуры, спорта, здравоохранения и образования.

Вся деятельность Мехрибан Алиевой - это пример служения Отечеству. Вся ее жизнь посвящена одной главной цели - живи и расцветай родной Азербайджан, во имя независимости и благосостояния азербайджанского народа!