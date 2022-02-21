Призвание служить народу. К портрету Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Ровно пять лет назад - 21 февраля 2017 года Президент Азербайджана подписал распоряжение о назначении Первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой - президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, авторитетного государственного и общественного деятеля, благодаря усилиям которой социально-экономическое развитие страны получило новый импульс.

Президент Ильхам Алиев, представляя Первого вице-президента и перечисляя заслуги Мехрибан Алиевой в общественно-политической и культурной жизни страны, особо подчеркнул высокую оценку, данную азербайджанским народом ее работе на посту главы Фонда Гейдара Алиева. "Мехрибан Алиева обладает большим авторитетом на международной арене, и именно благодаря своей деятельности удостоена самых высоких государственных наград и орденов многих стран. Также должен отметить, что Мехрибан Алиева - очень профессиональный, знающий, опытный, принципиальный человек, и в то же время очень доброжелательный человек, и не случайно, что азербайджанский народ относится к ней с очень большим уважением, любовью", - сказал глава государства.

Сама Мехрибан Алиева в интервью телеканалу "Россия 24" отмечала ответственность, которая на нее ложится после назначения. "Я должна оправдать доверие Президента, и самое главное, оправдать доверие тех людей, у которых есть вера, ожидание. И я постараюсь этого достичь", - сказала Первый вице-президент.

Мехрибан Алиева прикладывает колоссальные усилия для решения проблем самых чувствительных слоев населения страны, заботится о детях, лишенных родительской опеки, продвигает в мире богатое культурное наследие азербайджанского народа. Знаменательно, что первое совещание в ранге Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиева посвятила вопросу решения проблем вынужденных переселенцев.

Деятельность Первого вице-президента Азербайджана охватывает самые различные направления, как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Особой заботой Мехрибан Алиевой окружены социально уязвимые категории граждан, в том числе семьи шехидов и ветераны, пожертвовавшие своим здоровьем ради восстановления территориальной целостности Азербайджана. Под ее руководством осуществляются многие социально-ориентированные проекты. Так, в период пандемии Фонд Гейдара Алиева обеспечил граждан из малообеспеченных семей самым необходимым - продовольствием и медикаментами, оказывал и другую социальную поддержку. В Баку и регионах Азербайджана необходимыми средствами защиты и дезинфекции были обеспечены детские дома, школы-интернаты, Детский психоневрологический центр, а также социальные учреждения для пожилых людей.

Инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в области образования играют важную роль в формировании профессионального, образованного и здорового молодого поколения. Только за последние несколько лет благодаря усилиям Мехрибан Алиевой были реализованы сразу несколько образовательных программ. Кроме того, только в 2020-2021 учебном году по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева по всей стране - в Баку, Гяндже, Мингячевире и других районах Азербайджана были построены и капитально отремонтированы около 100 школ. Эти школы оснащаются самым современным оборудованием, в них созданы все условия для получения учениками качественного и всестороннего образования.

Не менее серьезное внимание Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет вопросам экологии и защиты биологического разнообразия в Азербайджане. Уже пятнадцать лет в нашей стране ежегодно проходит кампания "Пусть каждый посадит дерево!", стартовавшая по ее инициативе. Миллионы наших соотечественников, коллективов предприятий поддержали эту инициативу и принимают участие в акциях по посадке деревьев по всей стране. Кроме того, в 2020 году, в рамках празднования "Года Насими" в Азербайджане было высажено 650 000 деревьев, а в Баку прошел Саммит биоразнообразия Кавказа.

Благодаря проектам, реализуемым под руководством Мехрибан Алиевой, мир узнал Азербайджан как страну с древним и богатым культурным наследием. Всемирное признание мугамного искусства как жемчужины азербайджанской культуры стало результатом еще одной инициативы Первого вице-президента Азербайджана. За последние годы по всему миру успешно прошли сотни презентаций, выставок и других мероприятий, пропагандирующих нашу культуру. Не менее успешно прошли и крупнейшие международные мероприятия внутри Азербайджана, организацией которых руководила Мехрибан Алиева. В 2017 году азербайджанская и мировая общественность стали свидетелями выдающегося организаторского таланта Первого вице-президента, возглавлявшей оргкомитет IV Игр Исламской солидарности в Баку. Исламиада, как и Первые Европейские игры (оргкомитет которых также возглавляла Мехрибан Алиева) прошли на высочайшем уровне, поразившем и участников соревнований, и миллионы зрителей по всему миру.

Многогранная деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на международной арене стала воплощением политики "мягкой силы" Азербайджана. Первый вице-президент Азербайджана внесла весомый вклад в дальнейшее укрепление международного имиджа и авторитета нашей страны на мировой арене, а Фонд Гейдара Алиева уже многие годы выполняет роль организации, занимающейся культурной и гуманитарной дипломатией. Благодаря гуманитарным инициативам Первого вице-президента межкультурный диалог фактически стал международным брендом Азербайджана и наша страна зарекомендовала себя как один из самых авторитетных мировых центров диалога между цивилизациями и культурами.

Своей широкомасштабной деятельностью на благо Азербайджана Мехрибан Алиева успешно дополняет потрет победоносного лидера, Президента Ильхама Алиева. Инициативы Первого вице-президента охватывают самый широкий круг областей: от просвещения до здравоохранения, от спорта до культуры, от благотворительности до защиты окружающей среды.

За прошедшие годы Первый вице-президент Мехрибан Алиева была награждена множеством орденов и медалей самых разных зарубежных стран и организаций, давших высокую оценку ее деятельности. Но, пожалуй, главная награда и высшая оценка ее деятельности на благо Азербайджана - это безграничная любовь народа и благодарность миллионов людей, которым Мехрибан Алиева помогла в трудный момент.

Управленческий талант, целеустремленность и выдающиеся организаторские способности Мехрибан Алиевой, ее верность ценностям гуманизма и добродетели - вот лишь некоторые из множества факторов, которые обусловили ее огромный авторитет как в Азербайджане, так и далеко за пределами нашей страны.