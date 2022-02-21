Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом успешно развиваются

Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом успешно развиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 21 февраля делегацию, возглавляемую специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

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