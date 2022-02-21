https://news.day.az/officialchronicle/1437726.html Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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