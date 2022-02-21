В ходе визита Президента Ильхама Алиева в Москву ожидается подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией

В ходе визита Президента Ильхама Алиева в Москву ожидается подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, сообщают российские СМИ.

Как стало известно Trend, подписание такого документа действительно ожидается, передает Day.Az.

Визит Президента Ильхама Алиева в Россию готовился давно.

В июне 2021 года Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Ожидается, что аналогичный документ будет подписан между Азербайджаном и Россией. Работы в этом направлении начались в начале 2021 года.

Еще в конце 2021 года Президент Ильхам Алиев в своем новогоднем обращении к народу заявил, что российско-азербайджанские отношения поднимутся на качественно новый уровень.

Поэтому подписание союзнического документа между Россией и Азербайджаном не является неожиданностью.