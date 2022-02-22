https://news.day.az/officialchronicle/1438109.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом
Президент Ильхам Алиев: Сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом
Сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия-24", об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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