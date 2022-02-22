Президент Ильхам Алиев: Россия играет главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия играет очень важную, я бы сказал, главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия-24", об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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