Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Россия подписывают важный документ исторического характера

Этот визит особый. Я в качестве президента в России 48-й раз. Но это особый случай, поскольку сегодня мы подписываем такой важный документ исторического характера.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия-24", об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, говоря о запланированном подписании Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

Новость обновляется