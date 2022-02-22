https://news.day.az/officialchronicle/1438112.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Россия подписывают важный документ исторического характера
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Россия подписывают важный документ исторического характера
Этот визит особый. Я в качестве президента в России 48-й раз. Но это особый случай, поскольку сегодня мы подписываем такой важный документ исторического характера.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия-24", об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, говоря о запланированном подписании Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре