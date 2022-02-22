Президент Ильхам Алиев: Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией - очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали в последние годы

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии, думаю, очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали в последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, говоря о запланированном подписании Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

"Личные встречи всегда имеют особое значение, тем более, как Вы отметили, в преддверии подписания, я думаю, важнейшего документа между нашими странами. И символично, что это происходит в канун, как Вы отметили, 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И, думаю, что этот документ однозначно будет иметь очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, также для региональной безопасности. Мы очень ценим дружественные, добрососедские отношения, которые сложились между нашими странами, укрепляем их. И подписание Декларации о союзническом взаимодействии, думаю, очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали в последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества. Это были не просто слова, не просто намерения, но и конкретные дела. И Декларация достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия и, как я уже сказал, будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений", - сказал глава государства.