https://news.day.az/officialchronicle/1438165.html Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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