https://news.day.az/officialchronicle/1438181.html Президент Ильхам Алиев: Первый пункт Декларации говорит о том, что Россия и Азербайджан будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности
Президент Ильхам Алиев: Первый пункт Декларации говорит о том, что Россия и Азербайджан будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности
Первый пункт Декларации говорит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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