https://news.day.az/officialchronicle/1438192.html Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний для участия в работе на освобождённых территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний для участия в работе на освобождённых территориях Азербайджана
Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобождённых территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний и мы пристально их рассматриваем.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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