Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний для участия в работе на освобождённых территориях Азербайджана

Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобождённых территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний и мы пристально их рассматриваем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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