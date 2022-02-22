https://news.day.az/officialchronicle/1438201.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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