https://news.day.az/officialchronicle/1438204.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на мирное будущее, нам не нужна война
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на мирное будущее, нам не нужна война
Азербайджан настроен на мирное будущее, нам не нужна война.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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