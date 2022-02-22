https://news.day.az/officialchronicle/1438223.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с Координационным центром Правительства России
Президент Ильхам Алиев ознакомился с Координационным центром Правительства России
22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с Координационным центром Правительства России.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин встретил Президента Ильхама Алиева.
Затем было сделано совместное фото.
Далее состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре