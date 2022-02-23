Президент Ильхам Алиев: Декларация, которая подписана сегодня, выводит отношения между Азербайджаном и Россией на союзнический уровень

Между нами существует очень широкая договорно-правовая база - 245 документов подписано. Но Декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта Декларация выводит наши отношения на союзнический уровень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы, в первую очередь, выразить благодарность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Я очень рад вновь побывать в Москве. Наши встречи носят регулярный характер. Менее чем три месяца назад мы также встречались и обсуждали важные вопросы двусторонней повестки, региональной проблематики, и интенсивность наших встреч - яркое свидетельство динамичного характера развития наших связей. Россия и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы, добрососедства, которые сегодня, как Владимир Владимирович отметил, выходят на качественно новый уровень.

Между нами существует очень широкая договорно-правовая база - 245 документов подписано. Но Декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта Декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, это и большая ответственность. Мы шли к этому дню упорно, долго, наращивая потенциал сотрудничества, выстраивая отношения, основанные на искренности, на добрососедстве, на прагматизме, на учете взаимных интересов.

Практическая работа над Декларацией о союзническом взаимодействии началась чуть более года назад. И за это время соответствующими экспертными группами наших стран был согласован очень обширный документ, состоящий из 43 пунктов и охватывающий практически все основные сферы нашей деятельности.

Первый пункт Декларации говорит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга. Этот пункт говорит о характере наших отношений, говорит о том, что эти отношения проверены временем и основаны, как я уже сказал, на дружеских чувствах, на взаимных интересах и на устремлении в будущее. Потому что документ не только подводит итог многолетней совместной работе, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, будем так же, как и раньше, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать взаимную торговлю, объем взаимной торговли и решать все вопросы, которые на повестке дня.

Сегодня с Владимиром Владимировичем мы вместе провели более 5 часов. Время прошло очень незаметно. Пять часов интенсивного общения, и это сам по себе показатель того, насколько наши связи тесны и искренни. Мы уверены, что в торгово-экономической сфере открываются новые возможности. Владимир Владимирович отметил значительный рост товарооборота. Уверен, что в этом году эти позитивные тенденции будут наращены.

Этот год, как Вам известно, год 30-летия установления дипломатических отношений. В апреле мы будем отмечать эту дату, и к этому рубежу мы подходим с хорошим заделом.

Очень многообещающие возможности в деле увеличения взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности углубления сотрудничества в транспортной сфере, и не только в двустороннем, но и многостороннем, региональном формате, с учетом новой ситуации в регионе, новых геополитических реалий. Существует уже платформа сотрудничества, так называемая "3+3". Уверен, сделав первый шаг, стороны, члены этой платформы, участники платформы будут и дальше сотрудничать, в том числе и в этой сфере. Вопрос открытия коммуникаций в регионе сегодня также обсуждался и, я думаю, имеет очень хорошую перспективу.

Я благодарен Владимиру Владимировичу за оценку нашей деятельности, совместной деятельности по гуманитарному сотрудничеству. Эта сфера всегда находится в центре внимания президентов. Мы, можно сказать, даем соответствующий импульс развитию этой сферы. И те цифры, которые Владимир Владимирович привел по количеству школ с обучением на русском языке, и количество студентов из Азербайджана, обучающихся в России, показательны, они говорят сами за себя. Хотел бы к этому добавить, что в Азербайджане в высших учебных заведениях на русском отделении обучается более 15 тысяч студентов. И интерес к обучению на русском языке растет. Также в нашей стране действуют филиалы МГУ и Медицинской академии имени Сеченова, и мы рассчитываем наращивать потенциал сотрудничества.

Также в этом году мы планируем восстановить регулярное проведение Бакинского гуманитарного форума, которое было прервано из-за пандемии. Он проводился и будет проводиться и дальше под патронатом президентов России и Азербайджана.

Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобожденных территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день получено 14 заявок от российских компаний, и мы пристально их рассматриваем. Считаю, что эта сфера - это новая сфера нашего сотрудничества - будет и полезна с практической точки зрения, а также будет укреплять уровень нашего взаимодействия.

И конечно же, сегодня мы подробно обсудили постконфликтную ситуацию в регионе. Мы благодарны России и лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию. Считаю, что для такого многолетнего противостояния - около 30 лет - и при таких огромных потерях, с которыми столкнулся Азербайджан, то, что по происшествии чуть более года Азербайджан и Армения уже задействованы в двух, как минимум, международных форматах, а именно - рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформа "3+3", куда входят Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, - это уже показатель наших намерений. И, конечно же, мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты Декларации от 9-10 ноября 2020 года касаемо вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, в этом направлении работа идет очень медленно. Как я уже отметил, Президент Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны, переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования. И сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможности для этого есть. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации и прочие вопросы, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой.

Новые реалии в регионе, я уверен, принесут новые возможности. Азербайджан настроен на мирное будущее. Нам не нужна война. Она нам не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем было вынужденной мерой, и наша готовность решать этот вопрос в послевоенной стадии политическими методами - еще одно подтверждение наших намерений. Я уверен, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут и дальше вносить существенный, я бы сказал, решающий вклад в дело укрепление мира на Кавказе, в дело укрепление сотрудничества в Каспийском регионе и на пространстве Евразии.

Еще раз, уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за приглашение, за гостеприимство. Хотел бы воспользоваться возможностью и пожелать дружественному, союзническому народу России новых успехов и новых достижений.