Утвержден ряд соглашений между Азербайджаном и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в области горнодобывающей промышленности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в указе говорится:

1. Утвердить "Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в области горнодобывающей промышленности", подписанное 22 декабря 2021 года в Баку.

2. После вступления в силу соглашения, указанного в части 1 данного указа, министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана обеспечить реализацию его положений.

3. Министерству иностранных дел Азербайджана направить уведомление правительству Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Другим указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области рыбоводства", подписанное 11 ноября 2021 года в городе Анкара.

После вступления в силу соглашения, указанного в части 1 данного указа, министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана предписано обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана предписано направить уведомление правительству Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.