Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографиями и видео по случаю "Од чершенбеси", отмечаемого сегодня в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на опубликованном видео Президент Ильхам Алиев сказал: "Поздравляю с Од чершенбеси".