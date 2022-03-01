https://news.day.az/officialchronicle/1440478.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси" - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси" - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографиями и видео по случаю "Од чершенбеси", отмечаемого сегодня в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на опубликованном видео Президент Ильхам Алиев сказал: "Поздравляю с Од чершенбеси".
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