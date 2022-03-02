https://news.day.az/officialchronicle/1440701.html Эвакуация граждан Азербайджана из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева
Эвакуация граждан Азербайджана из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева
По нашим данным, недавно из Киева в направлении Молдовы отправился еще один поезд, в котором находятся более 100 эвакуируемых граждан Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Абдуллаева отметила, что эвакуация соотечественников из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева.
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