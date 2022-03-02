Эвакуация граждан Азербайджана из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева

По нашим данным, недавно из Киева в направлении Молдовы отправился еще один поезд, в котором находятся более 100 эвакуируемых граждан Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева отметила, что эвакуация соотечественников из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева.