https://news.day.az/officialchronicle/1440942.html Назначен новый председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Назначен новый председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Аскера Айюб оглу Алекперова от должности председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Шахин Камиль оглу Сеидзаде назначен председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
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