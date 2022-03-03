Назначен новый председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Аскера Айюб оглу Алекперова от должности председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Шахин Камиль оглу Сеидзаде назначен председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".