Президент Ильхам Алиев: Было время, когда в Баку, как грибы, появлялись уродливые, неуклюжие здания

Было время, когда в Баку, как грибы, появлялись уродливые, неуклюжие здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 3 марта в видеоформате Шахина Сеидзаде в связи с назначением его на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

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