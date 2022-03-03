Президент Ильхам Алиев предупредил государственные органы и предпринимателей: Незаконным стройкам должен быть положен конец

Незаконным стройкам должен быть положен конец.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 3 марта в видеоформате Шахина Сеидзаде в связи с назначением его на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

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