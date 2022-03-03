Президент Ильхам Алиев принял председателя верхней палаты парламента Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Таджикистана Рустама Эмомали, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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