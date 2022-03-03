Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности между Азербайджаном и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области продовольственной безопасности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение было подписано 28 сентября 2021 года в Анкаре.