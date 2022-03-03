https://news.day.az/officialchronicle/1441057.html Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности между Азербайджаном и Турцией
Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности между Азербайджаном и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области продовольственной безопасности".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение было подписано 28 сентября 2021 года в Анкаре.
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