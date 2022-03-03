Внесены изменения в состав Координационного штаба по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2303 от 24 ноября 2020 года Президента Азербайджана "О создании Координационного штаба в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается:
1. Перед словами "Зейнал Нагдалиев" добавить новый абзац следующего содержания:
"Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики".
2. Перед словами "Анар Алакбаров" добавить новый абзац следующего содержания:
"Натиг Амиров - помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики".
3. После слов "Эмин Гусейнов - " - дополнить словами "специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)".
4. Перед словами "Кямран Алиев" добавить новый абзац следующего содержания:
"Фарах Алиева - заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики".
5. Слова "Рамин Гулузаде - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" заменить словами "Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики".
6. Слова "Огтай Ширалиев" заменить словами "Теймур Мусаев".
7. Перед словами "Анар Гулиев" добавить новые абзацы следующего содержания:
"Анар Керимов - министр культуры Азербайджанской Республики
Парвиз Шахбазов - министр энергетики Азербайджанской Республики".
8. Слова "Анар Керимов - первый заместитель министра культуры Азербайджанской Республики" заменить словами "Вугар Сулейманов - председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию".
9. Исключить слова "Рашад Набиев - председатель Открытого акционерного общества "Азеркосмос".
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