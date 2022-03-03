Внесены изменения в состав Координационного штаба по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2303 от 24 ноября 2020 года Президента Азербайджана "О создании Координационного штаба в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается:

1. Перед словами "Зейнал Нагдалиев" добавить новый абзац следующего содержания:

"Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики".

2. Перед словами "Анар Алакбаров" добавить новый абзац следующего содержания:

"Натиг Амиров - помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики".

3. После слов "Эмин Гусейнов - " - дополнить словами "специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)".

4. Перед словами "Кямран Алиев" добавить новый абзац следующего содержания:

"Фарах Алиева - заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики".

5. Слова "Рамин Гулузаде - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" заменить словами "Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики".

6. Слова "Огтай Ширалиев" заменить словами "Теймур Мусаев".

7. Перед словами "Анар Гулиев" добавить новые абзацы следующего содержания:

"Анар Керимов - министр культуры Азербайджанской Республики

Парвиз Шахбазов - министр энергетики Азербайджанской Республики".

8. Слова "Анар Керимов - первый заместитель министра культуры Азербайджанской Республики" заменить словами "Вугар Сулейманов - председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию".

9. Исключить слова "Рашад Набиев - председатель Открытого акционерного общества "Азеркосмос".