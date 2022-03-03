Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву

3 марта Президент Молдовы Майя Санду позвонила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, а также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Молдовой и сотрудничества в энергетической сфере.