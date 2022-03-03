https://news.day.az/officialchronicle/1441178.html Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
3 марта Президент Молдовы Майя Санду позвонила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, а также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Молдовой и сотрудничества в энергетической сфере.
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