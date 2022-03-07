Президент Ильхам Алиев: За прошедший период азербайджано-французские связи динамично развивались, сформированы отношения взаимовыгодного сотрудничества

За прошедший период азербайджано-французские связи динамично развивались, сформированы отношения взаимовыгодного сотрудничества и достигнуты хорошие успехи в ряде областей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Подписанный в 1993 году Договор о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Азербайджаном и Францией определил фундаментальные принципы и курс развития наших двусторонних отношений. Постоянно оставаясь приверженным этим принципам Азербайджан стремился к установлению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Францией.

За прошедший период азербайджано-французские связи динамично развивались, сформированы отношения взаимовыгодного сотрудничества и достигнуты хорошие успехи в ряде областей. Сегодня французские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана, в Баку успешно функционируют Французский лицей и Французско-азербайджанский университет. Хочу особо отметить внимание, проявляемое под непосредственным руководством Мехрибан Алиевой о развитии культурных связей между нашими странами. Убежден, что развитие взаимовыгодного сотрудничества в области экономики, культуры, образования и других сферах и впредь будет служить благосостоянию наших народов и стран",- сказал глава государства.