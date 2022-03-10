https://news.day.az/officialchronicle/1443248.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании - ФОТО
10 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было сделано совместное фото.
На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.
Затем были обсуждены вопросы расширения связей между нашими странами во многих сферах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре