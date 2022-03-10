Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании

10 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было сделано совместное фото.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Затем были обсуждены вопросы расширения связей между нашими странами во многих сферах.